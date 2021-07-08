Камера Canon EOS-1D X Mark III получила поддержку C-Log 3

Компания Canon выпустила обновления для камер EOS R5 и EOS R6 (v1.4), а также EOS-1D X Mark III (v1.5), которые привносят возможности для видеосъемки высокого уровня. Например, EOS R6 и EOS-1D X Mark III получили поддержку профиля Canon Log 3 (C-Log 3), который может похвастаться расширенным динамическим диапазоном и вариантами настройки цветового пространства. Также модели EOS-1D X Mark III и EOS R5 получили поддержку карт CFexpress VPG400 с минимальной скоростью записи 400 Мбит/с.

Напомним, что выпущенная в прошлом году Canon EOS-1D X Mark III характеризуется 20-Мп датчиком изображения типа CMOS со сглаживающим фильтром, процессором Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView, поддержкой 10-битной HDR-фотографии в формате HEIF, возможностью записи 12-битного видео в формате 5.5K/60p Raw со скоростью потока 2600 Мбит/с и формате DCI 4K/60p с Canon Log, 10-битным цветом и субдискретизацией 4:2:2, разъемами для микрофона и наушников, интерфейсом HDMI, 3,2-дюймовым дисплеем, портами Gigabit Ethernet и USB 3.1 Gen 1.
Комментарии и отзывы Canon EOS-1D X Mark III
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