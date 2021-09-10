Камера Leica Q2 007 Edition оценена в 616 тысяч рублей

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью Q2 007 Edition, которая выпущена тиражом в 250 экземпляров. Как можно догадаться из названия новинки, её выпуск приурочен к скорой премьере фильма «Не время умирать». Технические характеристики камеры не отличаются от обычной Leica Q2, а различия кроются в дизайне. Отметим сочетание черного цвета с кожаной отделкой цвета "океана», специальный ремешок, футляр, логотип «007», серийный номер экземпляра, а также стилизованную крышку для объектива. В России для покупки будет доступно несколько экземпляров Leica Q2 007 Edition по цене в 616 250 рублей.