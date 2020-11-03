Камера Nikon Z6 II оценена в 170 тысяч рублей

Компания Nikon начала принимать предварительные заказы на беззеркальную камеру Nikon Z6 II в России. Итак, цена новинки без объектива в комплекте (Body) составила 169 990 рублей, а версия с переходником FTZ в комплекте оценена в 179 999 рублей. Отметим, что два года назад модель Nikon Z6 первого поколения появилась в продаже по той же цене.

Напомним, что представленная в прошлом месяце камера получила улучшенную систему автофокусировки, распознавание глаз и лица в кадре при записи видео, датчик CMOS разрешением 24,5 Мп, диапазон ISO 100-51200, систему стабилизации, возможность записывать видео в разрешении 4K UHD при 30 к/с, профилем N-Log с 10-разрядным представлением и HDR с профилем HLG при записи на внешний рекордер, скорость серийной съемки до 14 к/с (до 124 снимков в 12-разрядном формате RAW), двумя процессорами EXPEED 6, слот для карт памяти SD UHS-II и слот для карт XQD или CFexpress (Type B), OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн пикселей, откидной 3,2-дюймовый экран на 2,1 млн точек, батарею EN-EL15c, размеры корпуса 134:100,5:69,5 мм и массу 615 г.

Комментарии и отзывы Nikon Z6 II
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