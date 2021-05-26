Камера Panasonic GH5 II оценена в $1700

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью Lumix GH5II, которая появится в продаже в конце июня по цене в 1700 долларов. Новинка характеризуется новым сенсором разрешением 20.33 Мп, возможностью снимать видео DCI или UHD 4K в 10-битном формате 4:2:0 с частотой кадров до 60 к/с, габаритами 138.5:98.1:87.4 мм, массой 647 г, новым процессором, системой стабилизации с коррекцией до 6.5 EV, поддержкой проводного или беспроводного потокового стриминга на смартфоны или через Wi-Fi, интерфейсом USB-C, электронным видоискателем разрешением 3.68 миллиона пикселей с частотой 120 к/c, аккумулятором DMW-BLK22 и поддержкой USB-модема для смартфона, проводной IP-потоковой передачи RTP / RTSP и Live View Composite в грядущем обновлении.