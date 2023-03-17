Камера Panasonic Lumix S1 Mark II готова к выходу

Сетевые источники раскрыли подробности о полнокадровом беззеркальном фотоаппарате Panasonic Lumix S1 Mark II, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. Устройству прочат наличие 24.2-Мп сенсора, возможности записывать видео в 6K 24/25 и 30 к/с, 4:2:2 10-бит DCI 4K 24/25/30 и 56/60 к/с, 10-бит 4:2:2 Full HD 120 к/с, 4:2:0 10-бит Full HD 60 к/с, нового гибридного автофокуса, как в Lumix S5 Mark II, диапазона светочувствительности ISO от 100 до 102400 (расширенный 50-204800), 5-осевой стабилизации изображения, поддержки серийной съемки до 30 к/с, двойного базового ISO и полноразмерного разъема HDMI. Ранее стало известно о разработке облачных видеопроцессов для загрузки информации с камер Panasonic Lumix прямо в облако.

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