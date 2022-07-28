Камера Phantom T2410 снимает видео со скоростью 24370 к/с

Компания Vision Research пополнила ассортимент высокоскоростных видеокамер Phantom моделью T2410, которая займет место между камерами T1340 и T3610. Новинка характеризуется BSI CMOS-сенсором с задней засветкой с глобальным электронным затвором, записью видео со скоростью до 24370 кадров в секунду в разрешении 1280:800, 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ высокоскоростной внутренней памяти, размером пикселя 18,5 мкм, 37 мкм с включённым биннингом, габаритами 23,7:14,8 мм, диагональю 27,94 мм, массой 4,3 кг, 12-битной глубиной цвета, временем записи 4,5 секунды при максимальной частоте кадров, 12-бит, в разрешении 1200:800 на внутреннюю память 256 ГБ, опциальным портом 10Gb Ethernet, портами 2X 3G HD-SDI, интерфейсом Micro-HDMI, поддержкой крепления Nikon F, а также Canon EOS, PL, C и M42 в качестве опций.