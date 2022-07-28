Камера Phantom T2410 снимает видео со скоростью 24370 к/с

Компания Vision Research пополнила ассортимент высокоскоростных видеокамер Phantom моделью T2410, которая займет место между камерами T1340 и T3610. Новинка характеризуется BSI CMOS-сенсором с задней засветкой с глобальным электронным затвором, записью видео со скоростью до 24370 кадров в секунду в разрешении 1280:800, 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ высокоскоростной внутренней памяти, размером пикселя 18,5 мкм, 37 мкм с включённым биннингом, габаритами 23,7:14,8 мм, диагональю 27,94 мм, массой 4,3 кг, 12-битной глубиной цвета, временем записи 4,5 секунды при максимальной частоте кадров, 12-бит, в разрешении 1200:800 на внутреннюю память 256 ГБ, опциальным портом 10Gb Ethernet, портами 2X 3G HD-SDI, интерфейсом Micro-HDMI, поддержкой крепления Nikon F, а также Canon EOS, PL, C и M42 в качестве опций.

Выпущена интеллектуальная камера безопасности с искусственны…
Tenda анонсировала умную камеру с искусственным интеллектом CP3. Tenda CP3 оснащена функциями искусственн…
Nikon Z6 III получит 30-Мп датчик изображения …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 III, официальный…
Объектив Meike 10mm F/2.0 оценен в 450 долларов…
Компания Meike выпустила в продажу объектив Meike 10mm F/2.0, который предназначен для беззеркальных каме…
Представлена беззеркальная камера Canon EOS R7 …
Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных фотокамер моделью EOS R7, которая оценена в 1900 долла…
Представлен объектив Laowa 10mm F/4 для APS-C камер…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 10mm F/4 Cookie, которая предназначе…
Представлена пленочная камера Kodak Ektar H35…
Компания Retopro пополнила ассортимент компактных 35-мм пленочных камер моделью Kodak Ektar H35, которая …
Объектив Sigma 16-28mm F/2.8 DG DN оценен в $900…
Компания Sigma представила светосильный зум-объектив Sigma 16-28mm F/2.8 DG DN, который предназначен для …
Кинокамера Blackmagic Pocket Cinema 6K G2 оценена в $2000…
Компания Blackmagic Design пополнила ассортимент кинокамер моделью Pocket Cinema Camera 6K G2, которая от…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor