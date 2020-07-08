Камеру Nikon Z5 показали на первых фото

В сети появились первые фотографии полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon Z5, официальный релиз которой ожидается 21 июля. Также источники поделились обновленными предварительными данными о характеристиках аппарата. Сообщается, что он получит датчик изображения разрешением 24 Мп, матричную стабилизацию, более компактный по сравнению Nikon Z6 корпус из магниевого сплава, электронный видоискатель разрешением 3,69 млн. пикселей, 100% покрытием кадра и увеличением 0,8х, системой автофокуса с 273 фазовыми точками, серийную съемку со скоростью 6 к/с, возможность записывать видео в разрешении 4K с кропом 1.7x, два слота для карт памяти SD UHS-II, новую батарею Nikon EN-EL15c и возможность заряжаться через разъем USB-C. Ориентировочная цена Nikon Z5 составляет 1400 долларов за комплект с объективом Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3.

Комментарии и отзывы Nikon Z5
Обзоры:
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Новости:
Представлен объектив Sony FE 12-24mm F2.8 GM за $3000

Компания Sony пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью FE 12-24mm F2.8 GM (SEL1224GM), кот...
Olympus объявила о продаже бизнеса по производству фотоаппаратов

Созданная в 1919 года, компания Olympus приняла решение о продаже своего подразделения по производству фо...
Фотокамера Sony A5 будет стоить меньше $1000

Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony готовит к выходу новую беззеркальную камеру с полнока...
Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-SyncОбзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Eurocom Tornado F7SE готов к работе...
Eurocom Tornado F7SE готов к работеДостаточно часто на просторах интернета обсуждают тот факт, что ноутбуки уступают в плане мощности стацио...
Philips выпустит два монитора серии Mome...
Philips выпустит два монитора серии MomePhilips готовит к выпуску два монитора серии Momentum. Две новинки 558M1RY и 278M1R появятся в этом месяц...
Компания Gelid представила шикарный корп...
Компания Gelid представила шикарный корпКорпус GELID Black Diamond выглядит шикарно, предлагает широкие возможности для кастомных сборок. Боковая...
Razer Huntsman Elite - самая продаваемая...
Razer Huntsman Elite - самая продаваемаяКлавиатура компании Razer Huntsman Elite заняла первую строчку в списке самых продаваемых клавиатур в США...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оценен...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оцененКомпания Acer дала старт российским продажам обновленного ноутбука Aspire 7, рекомендованная цена которог...
Sony PlayStation 5 представят 11 июня...
Sony PlayStation 5 представят 11 июняПервоначально демонстрация Sony PlayStation 5 должна была состоятся на прошлой неделе, но из-за продолжаю...
MSI представила линейку материнских плат...
MSI представила линейку материнских платКомпания MSI представила модельный ряд материнских плат нового чипсета AMD B550. Платы являются более дос...
Huawei Honor 30 продается просто шикарно...
Huawei Honor 30 продается просто шикарноКомпания Huawei должна переживать не лучшие свои времена, так как санкции со стороны США запретили компан...
Zadak анонсировала SSD M.2 накопитель с ...
Zadak анонсировала SSD M.2 накопитель с Zadak анонсировала новый SSD-накопитель с RGB подсветкой Spark RGB. Spark RGB SSD - это первое решение ко...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с пр...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с прКомпания Google объявила о том, что она прекращает производство смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL....
Преимущества профессионалов в ритуальной...
Преимущества профессионалов в ритуальнойНевозможно передать горе людей, потерявших родного человека. В этот момент все окружающее теряет значе...
Стартовали продажи недорогого смартфона ...
Стартовали продажи недорогого смартфона Сегодня в продажу в Китае поступил бюджетный китайский смартфон Oukitel C18 Pro. Новинка характеризуется ...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor