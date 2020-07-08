Камеру Nikon Z5 показали на первых фото

В сети появились первые фотографии полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon Z5, официальный релиз которой ожидается 21 июля. Также источники поделились обновленными предварительными данными о характеристиках аппарата. Сообщается, что он получит датчик изображения разрешением 24 Мп, матричную стабилизацию, более компактный по сравнению Nikon Z6 корпус из магниевого сплава, электронный видоискатель разрешением 3,69 млн. пикселей, 100% покрытием кадра и увеличением 0,8х, системой автофокуса с 273 фазовыми точками, серийную съемку со скоростью 6 к/с, возможность записывать видео в разрешении 4K с кропом 1.7x, два слота для карт памяти SD UHS-II, новую батарею Nikon EN-EL15c и возможность заряжаться через разъем USB-C. Ориентировочная цена Nikon Z5 составляет 1400 долларов за комплект с объективом Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3.