Капитан Америка теперь в Fortnite

Разработчики королевской битвы Fortnite добавили во внутриигровой магазин экипировку Капитана Америки.

Капитан Америка — герой комиксов компании Marvel. Во время Второй мировой войны ему ввели экспериментальную сыворотку суперсолдата, которая многократно усилила его физические возможности. В экипировку входит украшение на спину и кирка из прото-адамантия.

Игроки могут использовать щит первого мстителя как кирку или закрепить на спине. Помимо этого игрокам также стала доступна эмоция Салют героям.

Fortnite — популярный мультиплеерный шутер в жанре «королевская битва». Релиз состоялся летом 2017 года. Игра доступна для ПК и мобильных устройств.

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