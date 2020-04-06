Карточная игра ГВИНТ получила боевой пропуск

2020-04-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - ГВИНТ; [43]
Разработчики CD Projekt добавили в карточную игру ГВИНТ боевой пропуск.

Боевой пропуск получила название "Путешествие". Обладатели боевого пропуска, за выполнения задания будут получать очки опыта для повышения уровня боевого пропуска. Боевой пропуск получил 100 ячеек, за открытие которых игроки получат награду.

В премиальной версии боевого пропуска, есть шанс выбить и шмотки для Геральта. Но за премиальный боевой пропуск придется отдать 10 долларов.

Также в каждую неделю будут открываться новые главы в приключениях Геральта и Лютика, а вместе с ней и дополнительные миссии.

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