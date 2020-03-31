Карточная игра Gwent: Witcher стала доступной для Android

Gwent является бесплатной карточной игрой во вселенной Witcher. Игрокам представляется возможность построить одну колоду из шести доступных фракций, таких как Нильфгаард, Скеллиге, Северные Королевства и другие. Карточная игра предлагает множество режимов игры.

Игра включает в себя известных персонажей видеоигры The Witcher. Для установки игры вам потребуется как минимум 1,5 Гб оперативной памяти и операционная система Android 7.0 и выше. Gwent: The Witcher доступна для загрузки в магазине Google Play.