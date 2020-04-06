Карточная игра Legends of Runeterra стартует в конце апреля

Помимо шутеров и онлайн-файтингов, разработчик Riot работает над карточной игрой Legends of Runeterra. Это собственная карточная игра основанная на вселенной League of Legends.

Legends of Runeterra на данный момент находится в бета-версии до 30 апреля. После этого игра появится на платформах ПК, iOS и Android. В игре будут доступны более чем 120 новых карт, уникальные предметы и многое другое.

Разработчик планирует выпускать обновления каждые две недели. Все достигнутые успехи в бета-версии будут сохранены, до выхода патча 1.0, но ранги будут сброшены.