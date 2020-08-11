Киберспортивная организация Bilibili Esports подписала соглашение с Logitech G. Согласно заявлению, две компании сосредоточатся на создании углубленного киберспортивного контента для молодой аудитории. Финансовые условия сделки не разглашаются. Партнерство было подписано во время пресс-конференции на мероприятии China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Китае президентом Bilibili Esports. Bilibili - уникальная платформа для молодого поколения Китая, а киберспортивный контент является основной частью платформы. Ранее Bilibili подписал трехлетнее партнерское соглашение с Riot Games о предоставлении эксклюзивных прав на китайскую трансляцию чемпионатов мира по киберспорту.