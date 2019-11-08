Китай вводит комендантский час для онлайн-игр

Китайское правительство объявило комендантский час для онлайн-игр для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Несовершеннолетним будет запрещено играть в онлайн с 10 вечера до 8 утра, а также будет установлен лимит в 90 минут игры в будние и три часа в выходные и праздничные дни.

Китай занял довольно жесткую позицию в отношении видеоигр, считая их крайне вредными для своей молодежи. Эти проблемы варьируются от игровой зависимости до близорукости у детей. В стране будет создана единая система идентификации игровых платформ для проверки личности и возраста игрока по данным правительства. Ранее использовались номера мобильных телефонов, которые можно довольно легко обойти, поскольку дети могли просто использовать номер взрослого человека.