Китайская команда TOP ESPORTS стала чемпионом по PUBG MOBILE CLUB OPEN 2019 GLOBAL FINALS

Завершилось самое грандиозное на текущий момент противостояние в истории PUBG Mobile. На гранд-финале в Берлине китайская команда TOP ESPORTS со счетом 344 очка стала чемпионом PMCO Spring Split Global Finals и обладателем 180 000 долларов, а также уникальной формы BAPE x PUBG MOBILE.

Еще одна команда из Китая X-QUEST F расположилась на втором месте с 90 000 долларов призовых. Наконец, команда ELITE GAMING тоже из Китая заняла последнюю ступеньку пьедестала с 45 000 долларов призовых. Игрок G9 из команды RRQ Athena получил награду Twitter Fan Favorite Player Award, а Mortal из Team SouL – награду Website Fan Favorite Player Award. Российский коллектив Team Unique завершил турнир на почетном тринадцатом месте.

Open 2019 начались в марте 2019 года и привлекли свыше 30 000 команд. PMCO 2019 – лучший способ полупрофессиональным командам выйти на большую киберспортивную сцену.

PUBG MOBILE доступна для загрузки совершенно бесплатно в сервисах App Store и Google Play.

В поддержку российской команды в Москве была организована специальная вечеринка. На территории киберспортивной арены Cyberspace Arena Moscow все поклонники PUBG Mobile могли пообщаться друг с другом, померяться силами в PUBG Mobile, подкрепить силы легкими закусками и напитками и, конечно же, посмотреть финал PMCO Spring Split Global Finals на трех гигантских экранах.

Помимо грандиозного шоу PMCO Spring Split Global Finals стал источником новостей, знаменитый DJ Alan Walker. Он представил свою новую песню Live Fast, посвященную PUBG Mobile.

Директор по киберспортивному развитию PUBG Mobile компании Tencent Games Джеймс Янг объявил впечатляющую статистику. Например, PUBG MOBILE Club Open 2019 Spring Split привлек почти в четыре раза больше зрителей, чем 2018 PUBG MOBILE Star Challenge Global Finals (без учета Club Open Prelims и Finals). Регистрация на участие в осенней серии Fall Split откроется 8 августа, а в 2020 году будет создана PUBG MOBILE World League, которая объединит лучшие профессиональные команды в мире.

Наконец, еще одной новостью стало грядущее обновление классической карты «Эрангель», которая получит новый ландшафт и постройки, станет более качественной и продуманной. Также в планах партнерство с знаменитой франшизой «Ходячие мертвецы» канала AMC и открытие новых африканских серверов в честь достижения PUBG MOBILE впечатляющих 400 млн загрузок и 50 млн играющих ежедневно.