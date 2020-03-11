Коллекционное издание Command & Conquer Remastered появится летом 2020 года

Компания Electronic Arts сообщила о запуске коллекционного издания Command & Conquer Remastered Collection. Издание будет включать в себя Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert и три версии - Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath.

Игра предлагает улучшенную графику и текстуры с поддержкой до 4K. Пользовательский интерфейс был улучшен, как и элементы управления. Звуковое сопровождение игры полностью обновлено. Добавлен редактор карт и многопользовательский режим.

Command & Conquer Remastered Collection доступен для предзаказа.