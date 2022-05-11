Коллективный иск Valve против антимонопольного законодательства допущен к рассмотрению

Федеральный судья в Сиэтле недавно постановил, что антимонопольный коллективный иск, поданный Wolfire Games против Valve в связи с их положением о паритете цен на ключи Steam, может быть рассмотрен. Положение о ценовом паритете — это политика, которая запрещает разработчикам игр устанавливать более низкие цены на свои игры в конкурирующих магазинах, таких как Epic Games Store, даже если они предлагают более низкие комиссии. Судья отметил, что Valve «полагается на положения документации Steamworks, чтобы наложить условия на то, как игры, не поддерживающие Steam, продаются и оцениваются» и что «Valve также угрожает издателям игр карательными мерами, включая удаление их игр с платформы Steam, если они будут продавать версии этих игр без поддержки Steam по более низким ценам». В постановлении говорится, что утверждения о том, что компания эксплуатирует его, доминирование на рынке, чтобы угрожать разработчикам и принимать ответные меры, были «достаточными, чтобы правдоподобно заявить о незаконном поведении». Это решение позволит подать коллективный иск против Valve.

Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр …
Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр Activision Blizzard только что объявила, что все временные и нештатные сотрудники подразделений Activisio…
Bethesda запускает инструмент для переноса игр Bethesda.net …
Bethesda запускает инструмент для переноса игр Bethesda.net В этом году Bethesda объявила, что закроет свой лаунчер Bethesda.net и перенесет все игры в Steam. Теперь…
Diablo Immortal будет доступна ПК-геймерам…
Diablo Immortal будет доступна ПК-геймерамBlizzard объявила дату релиза Diablo Immortal на iOS и Android, а также на ПК. …
Закрытое бета-тестирование Nightingale запланировано на это …
Закрытое бета-тестирование Nightingale запланировано на это Inflexion Games планируют запустить закрытое бета-тестирование Nightingale этим летом. …
World of Warcraft: Dragonflight станет следующим дополнением…
World of Warcraft: Dragonflight станет следующим дополнениемСледующее большое дополнение World of Warcraft будет посвящено драконам. По словам сотрудников Wowhead, о…
Выпущена бесплатная игра Valve Short Aperture Desk Job…
Выпущена бесплатная игра Valve Short Aperture Desk JobХотя для Steam Deck пока не существует флагманской игры, Valve разработала «бесплатную игровую короткомет…
God of War может получить экранизацию сериала…
God of War может получить экранизацию сериалаСообщается, что Amazon Studios и подразделение Sony PlayStation Productions ведут переговоры о создании а…
Бесплатная раздача Brothers: A Tale of Two Sons в Epic Games…
Бесплатная раздача Brothers: A Tale of Two Sons в Epic GamesEpic Games Store еженедельно раздает бесплатные игры, на этой неделе такой игрой стала Brothers: A Tale o…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor