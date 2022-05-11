Коллективный иск Valve против антимонопольного законодательства допущен к рассмотрению

Федеральный судья в Сиэтле недавно постановил, что антимонопольный коллективный иск, поданный Wolfire Games против Valve в связи с их положением о паритете цен на ключи Steam, может быть рассмотрен. Положение о ценовом паритете — это политика, которая запрещает разработчикам игр устанавливать более низкие цены на свои игры в конкурирующих магазинах, таких как Epic Games Store, даже если они предлагают более низкие комиссии. Судья отметил, что Valve «полагается на положения документации Steamworks, чтобы наложить условия на то, как игры, не поддерживающие Steam, продаются и оцениваются» и что «Valve также угрожает издателям игр карательными мерами, включая удаление их игр с платформы Steam, если они будут продавать версии этих игр без поддержки Steam по более низким ценам». В постановлении говорится, что утверждения о том, что компания эксплуатирует его, доминирование на рынке, чтобы угрожать разработчикам и принимать ответные меры, были «достаточными, чтобы правдоподобно заявить о незаконном поведении». Это решение позволит подать коллективный иск против Valve.