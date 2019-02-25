Компактная камера Ricoh GR III

На обратной стороне расположился 3-дюймовый сенсорный дисплей. Также устройство снабдили Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth и разъёмом USB Type-C. Заряда аккумулятора хватает на 200 фотографий. Производитель обещает улучшенное качество съемки при недостатке освещения за счет расширенного диапазона ISO — от 100 до 102 400. Диапазон регулируемой выдержки составляет от 1/4000 до 30 секунд. Максимальное разрешение фото — 6000х4000, а запись видео поддерживается вплоть до 1080p @ 60 fps.В Ricoh GR III используется CMOS-сенсор APS-C (23,5 х 15,6 мм) с разрешением 24 мегапикселя. Устройство получило скоростную систему автоматической гибридной фокусировки с определением фазы на датчике и встроенную стабилизацию изображения. Камера оснащается объективом 18,3 мм f/2.8 с фиксированным фокусным расстоянием 28 мм, который способен фокусироваться на объекте с расстояния 6 см.Стоимость фотоаппарата составит 899 доллара.