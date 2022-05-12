Компания AMD запускает технологию FSR 2.0

Компания AMD запускает технологию FSR 2.0, а также представила акцию Raise the Game. Покупатели графических карты серии RX 6000, получат цифровые копии игр Saints Row и Sniper Elite 5.

Deathloop будет первой игрой, в которой будет использоваться технология FSR 2.0, но вскоре эту функцию получат еще десять игр, в том числе: Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake и Unknown 9: Awakening.

Список игр, поддерживающих FSR 2.0, со временем будет расти, и благодаря некоторым улучшениям, внесенным AMD в реализацию FSR, внедрение в основные будущие игры не займет много времени, особенно в тех, которые уже поддерживают DLSS.