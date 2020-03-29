Компания Epic Games заключила соглашение с Remedy, Playdead и Gen DESIGN

Epic Games заключила соглашения о публикации с тремя студиями. Следующие две игры от студии Remedy Entertainment будут опубликованы Epic, как и будущие игры от Gen DESIGN (The Last Guardian) и Playdead (Inside, Limbo). Компания Epic Games гарантирует разработчикам сохранить за собой право на полный контроль над своими играми.

Epic Games Publishing берет все расходы на себя, намеревается покрыть 100% затрат на разработку, сделку, которая включает зарплату, контроль качества, расходы на локализацию, маркетинг и распространение. Прибыль от игр будет разделена 50 на 50 между Epic Games и разработчиками.