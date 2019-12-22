Компания Google купила студию для разработки эксклюзивных игр

Запуск облачного игрового сервиса Stadia разочаровал своих первых пользователей.

Компания Google все же решила не отпускать руки и не сдаваться и уже обзавелась командой для разработки эксклюзивных игр.

Компания купила Typhoon Studios. Это студия работала над Batman: Arkham Knight и Splinter Cell, а сооснователь Рейд Шнайдер числился ведущим дизайнером Sims 2 и креативным директором Assassin’s Creed III и Far Cry 4. Все же Google понравилось умение команды из 26 человек делать интересные игры, а главное быстро.