Компания Rockstar Games примет участие в борьбе с вирусом

2020-04-03, Автор - Ramil; Продукт - Rockstar Games; [104]
Популярный разработчик игр Rockstar Games известная своими франшизами Grand Theft Auto и Red Dead (а также LA Noire, Bully, Max Payne 3, Midnight Club, Manhunt и State of Emergency Online ) объявила, что примет участие в пожертвованиях по борьбе с COVID-19.

Компания будет жертвовать 5% дохода от онлайн покупок в играх GTA Online и Red Dead в апреле и мае.

За последнюю неделю, крупные организации, разработчики игр, спортивные организации поддерживают регионы которые пострадали от вируса. Вырученные средства будут использованы для оказания помощи местным сообществам и предприятиям, борющимся с воздействием COVID-19.

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