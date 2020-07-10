Компания Sony вложилась в Epic Games

Японская компания Sony инвестировала 250 миллионов долларов в студию по разработке игр Epic Games.

«Продвинутые технологии Epic в области графики выводят данную компанию на лидирующие позиции в области инноваций и разработке игровых движков. В качестве хорошего примера можно привести революционную Fortnite» - сказал представитель Sony. Это решение позволят обеим компаниям расширить свое сотрудничество с портфелем развлекательных активов и технологий Sony, а также с платформой социальных развлечений Epic и цифровой экосистемой, чтобы создать уникальный опыт для потребителей и создателей.

Хотя Sony будет владеть 1,4% акций Epic Games, названия Epic не будут эксклюзивными для консолей Sony. Epic Games подтвердила, что будет по-прежнему публиковать игры на других платформах.