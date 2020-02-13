Компания Ubisoft анонсировала новую игру Prince of Persia: The Dagger of Time

Компания Ubisoft анонсировала новую игру в жанре игры Prince of Persia. Игра создана для VR и получила название "Побег из комнаты"

В игре игроков в VR-шлемах запирают в реальной комнате и поручают решать виртуальные загадки. Игра попала в категорию развлечений и рассчитана на кооператив до четырех пользователей.

Разработкой развлечения занимается Ubisoft Düsseldorf, которая уже создавала подобные игры по мотивам Assassin’s Creed. Все же игровой процесс основан на управление временем и решение головоломок. Релиз игры назначен на весну 2020 года.