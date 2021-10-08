Компания Zynga открывает предварительную регистрацию в игре FarmVille 3

Компания Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA), мировой лидер в области интерактивных развлечений и создатель популярной серии FarmVille, сегодня объявила об открытии предварительной регистрации для своей новой игры FarmVille 3. Социальная игра-симулятор о ведении сельского хозяйства будет доступна уже 4 ноября 2021 года для устройств на базе iOS и Android по всему миру, а также на ноутбуках и настольных компьютерах Apple, оснащенных чипом M1. Компания Zynga также выпустила трейлер, в котором показана любимая поклонниками фермерша Мари, а также новые персонажи и очаровательные животные, которые ждут игроков в FarmVille 3.

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В FarmVille 3 будет представлено более 150 пород животных, начиная с кур и коров и заканчивая новыми экзотическими домашними животными, такими как дружелюбные тигры и пушистые альпаки. Игроки смогут взять себе на воспитание и вырастить детенышей животных, среди которых милые цыплята, ягнята, поросята и многие другие очаровательные существа. За свою заботу о животных игроки будут вознаграждены уникальными фермерскими предметами, которые помогут им в их приключениях.

Любимица поклонников игры Мари возвращается в серию. Она будет направлять и приветствовать как уже состоявшихся членов сообщества FarmVille, так и новичков, желающих впервые создать свою ферму. Мари будут сопровождать более 30 различных работников фермы. Каждый персонаж имеет свои полезные навыки, такие как выпечка, рыбалка, распиливание деревьев и создание различных предметов, которые пригодятся в течение всего строительства фермы.

Погода теперь тоже имеет значение! Что бы ни случилось – игроки смогут проверить прогноз и использовать погоду в свою пользу для увеличения следующего урожая или поездки на рыбалку.

Игроки могут оформить предварительную регистрацию прямо сейчас, чтобы быть в курсе последних новостей о FarmVille 3 и быть в числе первых, кто узнает о доступности игры 4 ноября. В первые две недели после премьеры по всему миру пользователи, загрузившие игру, получат специальный стартовый набор, содержащий особые бонусы, такие как декоративные элементы и аватар для украшения виртуального загородного участка.