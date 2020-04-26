Компьютерная игра Destiny 2 испытывает проблемы с читерами

Разработчик игры Bungie признала о том, что количество игроков использующих читы в игре стало намного больше, примерно на 50%. Компания предпринимает все меры для борьбы с ними.

Читеры нашли способ обойти защиту игры. Мошенники используют бесконечные боеприпасы и энергию, что дает преимущество над другими. А также встречаются такие, как прохождением через стены и создание лагов для других игроков. Еженедельно, разработчики блокируют около 2 тысяч аккаунтов.

Компания нанимает больше сотрудников для борьбы с читерами. Одним из методов борьбы является повышенные требования к доступу режима Trials. Игроку понадобиться 100 часов игры на аккаунте, для того чтобы сыграть в режим Trials.