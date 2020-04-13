Компьютерная игра Last Oasis испытывает проблемы с перегруженности сервера

Разработчик Donkey Crew принял решение отключить серверы игры Last Oasis. Представители обещали вернуть средства пользователям независимо от количества сыгранных часов.

Проблема возникла в результате перегруженности серверов. Они не были рассчитаны на большое количество онлайна. Пользователи жаловались на постоянные сбои и дисконекты. Кто-то не мог просто подключится к игре. Система очередей вышла из строя и перенаправляла игроков.

Разработчик выявил причину и решил перезапустить игру с стресс-тестированием, на данный момент все идет стабильно. Пользователи надеются, что проблемы решены и они смогут продолжить играть без лагов и багов.