Компьютерная игра Last Oasis испытывает проблемы с перегруженности сервера

2020-04-13, Автор - Ramil; Продукт - Last Oasis; [71]
Разработчик Donkey Crew принял решение отключить серверы игры Last Oasis. Представители обещали вернуть средства пользователям независимо от количества сыгранных часов.

Проблема возникла в результате перегруженности серверов. Они не были рассчитаны на большое количество онлайна. Пользователи жаловались на постоянные сбои и дисконекты. Кто-то не мог просто подключится к игре. Система очередей вышла из строя и перенаправляла игроков.

Разработчик выявил причину и решил перезапустить игру с стресс-тестированием, на данный момент все идет стабильно. Пользователи надеются, что проблемы решены и они смогут продолжить играть без лагов и багов.

Комментарии и отзывы Last Oasis
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Флагман Motorola Edge+ с 108-Мп камерой ...
Флагман Motorola Edge+ с 108-Мп камерой На сайте Slashleaks были выложены качественные изображения и основные характеристики флагманского смартфо...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs ...
Epic Games бесплатно раздает Watch Dogs Epic Games Store запускает раздачу бесплатных игр для своих пользователей. На этот раз выпала игра Watch ...
В продажу поступает флагманский смартфон...
В продажу поступает флагманский смартфонСегодня стартовали продажи смартфона Vivo NEX 3S 5G, который анонсировали совсем недавно. Конфигурация па...
Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Sto...
Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS StoMarvel’s Avengers запустила предзаказ игры на площадке Steam и PS Store. ...
Asus представила игровую игровую систему...
Asus представила игровую игровую системуКомпания Asus выпустила игровой компьютер ROG Huracan G21. Компании удалось разместить мощное компьютерно...
Характеристики флагмана ZTE Axon 11...
Характеристики флагмана ZTE Axon 11Сетевые инсайдеры раздобыли характеристики флагманского смартфона ZTE Axon 11, который должны анонсироват...
Riot Games скоро запустит бета-тестирова...
Riot Games скоро запустит бета-тестироваИгровая компания Riot Games, объявила о старте бета-тестирования игрового шутера Valorant, которое пройде...
Microsoft анонсировала Game Stack Live о...
Microsoft анонсировала Game Stack Live оGame Stack Live - онлайн-презентация компания Microsoft. На ней представители расскажут свежие новости ко...
Xiaomi Redmi представила два повербанка...
Xiaomi Redmi представила два повербанкаXiaomi Redmi представила два переносных аккумулятора Redmi Power Banks. ...
Презентован флагманский смартфон Vivo NE...
Презентован флагманский смартфон Vivo NEСегодня на рынке был представлен смартфон Vivo NEX 3S 5G являющийся улучшенной версией Vivo NEX 3 5G, кот...
Топовая модель Oppo K5...
Топовая модель Oppo K5Компания Oppo выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием K5. Характеристики смарт...
В России разработан термос Flask с рекор...
В России разработан термос Flask с рекорПока весь мировой бизнес «колотит» из-за пандемии, российский стартап bobber анонсировал линейку премиаль...
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигаторОбзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигатор
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor