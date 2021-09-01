Konami выпустила первый игровой трейлер футбольного симулятора eFootball

Японский разработчик игр Konami продемонстрировал трейлер к предстоящей игре eFootball. Кроме того, разработчики рассказали о возможностях игры и новых функциях. Для создания игры были приглашены профессиональные футболисты, такие как Андрес Иньеста, Жерар Пике, Лионель Месси и другие.

Игроки смогут контролировать силу удара по мячу, а также определять скорость ведения мяча, от удара до полного рывка, как в реальном футболе. Кроме того, на консоли PlayStation 5 eFootball будет поддерживать тактильную обратную связь контроллера и адаптивные триггеры.

eFootball предлагает большое количество финтов и обводок, блокировок мяча и отбор мяча у противника. В игру будет добавлена новая камера, она приближается к игроку владеющего мячом для демонстрации дриблинга против соперника.

Футбольный симулятор eFootball должен выйти в этом году как демоверсия на ПК и консолях.

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