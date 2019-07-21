Контроллер Stadia не поддерживает Bluetooth-гарнитуры при запуске

Компания Google подтвердила во время сеанса AMA в Reddit, что официальный контроллер Stadia не будет поддерживать гарнитуры Bluetooth при запуске. Если вы хотите использовать гарнитуру с контроллером Stadia, вы должны использовать проводную, так как контроллер имеет разъем для наушников 3,5 мм.

Но есть обходной путь. К Stadia можно также получить доступ через другие устройства, такие как настольный ПК, смартфон или планшет. Это означает, что вы все равно можете прослушивать аудио через Bluetooth, если подключите беспроводную гарнитуру напрямую к этим устройствам. Пока нет сведений, когда в контроллере Google Stadia появится поддержка беспроводных Bluetooth гарнитур. В описании продукта сказано, что устройство будет поставляться с выключенной поддержкой Bluetooth, которая может быть включена в будущем.