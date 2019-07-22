Контроллер Stadia от Google не будет работать с поддержкой Bluetooth

Контроллеры Googles Stadia не будут работать с гарнитурами Bluetooth при запуске , и пользователям придется подключить набор проводных наушников . Игрокам, использующим телефон Pixel или Chrome, будет предложен обходной путь в играх Stadia. Они смогут соединить свои наушники Bluetooth со своим ПК или смартфоном Pixel, чтобы конфиденциально прослушивать звук в игре. Что касается подключения Bluetooth, на странице продукта Stadia говорится: «Продукт содержит радио Bluetooth Classic. В настоящее время функции Bluetooth Classic не включены. Функции Bluetooth Classic могут быть реализованы позднее».

Дороничев также намекнул, что Stadia не будет предлагать бесплатные игры. «Никаких бесплатных игр на базе Stadia. Но Stadia Base предоставляет вам бесплатный доступ к новейшему игровому оборудованию в нашем центре обработки данных. Вы тратите свои деньги на покупку игр, которые хотите », - сказал Дороничев. Google подтвердил, что Stadia будет доступна с ноября в 14 странах, включая США, Великобританию и Канаду. Пока нет подтверждения о том, когда другие районы и территории получат его.