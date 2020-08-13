Королевская битва Fall Guys от Devolver стала популярной

Fall Guys: Ultimate Knockout - это новый и весело освежающий подход к жанру Battle Royale от разработчика Mediatonic.

Игра, выпущенная Devolver Digital , стала на удивление популярной в сообществе с тех пор, как пару дней назад была запущена в Steam. В первый день это была игра номер один на платформе, побившая такие хиты, как GTA V, и даже долгожданную версию Horizon: Zero Dawn для ПК.

Большая часть современных игр заключается в том, чтобы персонажи хорошо выглядели в игре, а это означает, что теперь люди гораздо внимательнее относятся к игровым аксессуарам, таким как скины. Konami представила три разных скина на основе культового Solid Snake, который они хотели бы видеть в Fall Guys.

Комментарии и отзывы Fall Guys от Devolver
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