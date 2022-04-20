Корпоративный шутер Arcadegeddon выйдет 5 июля

Сегодня разработчик из Колорадо IllFonic объявил дату выхода Arcadegeddon, кооперативного многопользовательского шутера, который был запущен в раннем доступе в июле прошлого года на ПК (через Epic Games Store ) и PlayStation 5. Полноценный релиз игры состоится 5 июля 2022 года. Arcadegeddon также будет поставляться на PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series S|X, и будет поддерживаться функция кроссплея между всеми платформами.

Воспряньте духом и играйте с тремя друзьями в этом постоянно развивающемся совместном многопользовательском шутере. Исследуйте разнообразные биомы, проходите мини-игры, находите запрятанные сундуки и расправляйтесь с многочисленными врагами и боссами.

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