Креативный директор Uncharted Эми Хенниг создает игру Marvel

Эми Хенниг, бывший креативный директор Naughty Dog, которая в настоящее время руководит Skydance New Media, будет работать над новой видеоигрой Marvel. Skydance описывает игру , которая является ее первой, «повествовательной, блокбастерной приключенческой игрой с полностью оригинальным сюжетом и вселенной Marvel», но не сообщает, какие супергерои будут представлены в игре. Студия также не сообщила дату выпуска или даже сроки выпуска и не сообщила, на каких платформах игра будет доступна.

Хенниг была сценаристом и креативным директором первых трех игр Uncharted , так что, надеюсь, эта новая игра Marvel также будет сочетать в себе интересный сюжет и отличный геймплей, чтобы создать захватывающую игру.
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