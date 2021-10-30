Креативный директор Uncharted Эми Хенниг создает игру Marvel

Эми Хенниг, бывший креативный директор Naughty Dog, которая в настоящее время руководит Skydance New Media, будет работать над новой видеоигрой Marvel. Skydance описывает игру , которая является ее первой, «повествовательной, блокбастерной приключенческой игрой с полностью оригинальным сюжетом и вселенной Marvel», но не сообщает, какие супергерои будут представлены в игре. Студия также не сообщила дату выпуска или даже сроки выпуска и не сообщила, на каких платформах игра будет доступна.

Хенниг была сценаристом и креативным директором первых трех игр Uncharted , так что, надеюсь, эта новая игра Marvel также будет сочетать в себе интересный сюжет и отличный геймплей, чтобы создать захватывающую игру.