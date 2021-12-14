Кроссовер игры Assassin's Creed Odyssey и Valhalla

Поклонникам Assassin's Creed может быть интересно узнать больше о новом DLC , в котором Кассандра и Эйвор встретятся лицом к лицу, благодаря новому контенту, представленному в историях кроссовера Odyssey и Valhalla, которые теперь доступны для игры как на PlayStation 5, так и на PlayStation 4 , Xbox One и ПК с 14 декабря 2021 г.

Игры Assassin's Creed - это огромное погружение в основные моменты человеческой цивилизации и пути к каждому из них редко пересекаются. За исключением пасхалок и упоминаний героев, которые помогли сформировать историю, главные герои Assassin's Creed никогда не разделяли одного и того же внимания, но Ubisoft собирается все это изменить с помощью своей самой первой истории кроссовера. Каждая игра Assassin's Creed озаглавлена ​​характерными персонажами, героями, которые продолжают извечный конфликт со своим собственным чувством стиля, индивидуальностью и талантом к акробатической анархии. Хотя у каждого фаната есть свой любимый герой, вам будет трудно найти кого-нибудь более популярного, чем Кассандра из Assassin Creed Odyssey, прямолинейная и сильная наемница из Древней Греции