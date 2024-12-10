Крупные издатели очень боятся релиза GTA 6

Согласно новому отчёту, опубликованному журналистами издания Bloomberg, уровень ожидания GTA 6 настолько высок, что конкурирующие издатели откладывают объявление дат релиза своих игр на осень 2025 года. Они хотят сначала убедиться, выйдет ли GTA 6 в следующем году или игра всё же задержится до 2026, чтобы не оказаться в одном релизном окне с таким громким проектом. И на самом деле это неудивительно, учитывая прогнозы аналитиков, которые называют GTA 6 крупнейшим развлекательным релизом всех времён. Аналитики уверены, что данная игра затянет геймеров на прохождение сюжетной линии на несколько лет, а уж на релизе точно никто смотреть в сторону других проектов не станет. Из-за этого выпускать игры в радиусе трёх месяцев после GTA 6 нет никакого смысла — конкурентов просто не будут покупать.

При этом стоит напомнить, что последние данные от Rockstar Games о GTA 6 появились в мае текущего года, когда издатель Take-Two подтвердил, что игра по-прежнему намечена на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако с тех пор никаких новых данных не поступало — и учитывая амбициозность проекта, его релиз может быть перенесён на 2026 год, если компании действительно нужно будет доработать какие-то элементы. Кроме того, игрокам, желающим увидеть GTA 6 в максимальном качестве графики, придётся подождать еще дольше. Версия для ПК хотя официально и не подтверждена, но, конечно, будет. Вот только выпустят её примерно через год после консольной.
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