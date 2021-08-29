Крупное обновление State of Decay 2: Homecoming выйдет в сентябре

На игровом событии Gamescom 2021 был анонсирован новый контент для State of Decay 2. Крупное бесплатное обновление под названием Homecoming будет доступно 1 сентября.

State of Decay 2: Homecoming предлагает игрокам еще больше контента. Новую полностью обновлённую карту из первой игры Trumbull Valley, новые базы, уникальное оружие и снаряжение, которое можно найти только в Trumbull Valley. Новые миссии и новые достижения также прилагаются к новой карте.

Обновление Homecoming выйдет 1 сентября и будет доступно всем владельцам State of Decay 2: Juggernaut Edition (Xbox One, Xbox Series X|S с помощью обратной совместимости и на ПК в сервисах Steam и Epic Games Store), а также станет частью подписки Xbox Game Pass.

Комментарии и отзывы State of Decay 2: Homecoming
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