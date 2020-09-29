Культовая игра FarmVille закрывается навсегда

Культовая игра Zynga для Facebook FarmVille скоро закрывается. В игру можно будет поиграть до 31 декабря 2020 года, так как потом компания Abode прекратит поддержку Flash.

Поскольку Facebook перестанет поддерживать подобные Flash-игры, вы можете ожидать, что многие старые фавориты скоро исчезнут вместе с FarmVille. В Zynga до 17 ноября по-прежнему будут доступны встроенные покупки для игры, после чего платежная система также будет отключена. Все оставшиеся кредиты, которые могут быть у игроков, должны быть использованы до 31 декабря, иначе они все пропадут.
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