Культовая игра Streets of Rage 4 вышла на Android и iOS

Популярный 2D-шутер Streets of Rage 4 теперь доступен на iOS и Android всего за 7,99 долларов. Кроме того, доступен DLC Mr. X's Nightmare доплатив 2,99 доллара, в котором будут три новых игровых персонажа, новый режим выживания с ежемесячными испытаниями, новое оружие и враги.

В Streets of Rage 4 появится новая боевая механика, и игроки смогут заново пережить классическую эпоху. В игре отличная анимация и потрясающая графика в рисованной и вдохновленной комиксами графике. Streets of Rage 4 позволит игрокам управлять Акселем, Блейзом и Адамом.