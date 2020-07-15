LEGO выпустила реалистичную копию ретро-консоли NES из 2600 деталей

LEGO официально анонсировала LEGO Nintendo Entertainment System Building Kit, который позволяет фанатам создавать свои собственные копии консоли с использованием 2600 блоков LEGO.

Набор предлагает кирпичную модель NES, наполненную реалистичными деталями, включая сопровождающий телевизор в стиле 1980-х годов LEGO, так что ностальгирующие геймеры и фанаты LEGO могут воссоздать своих любимых Super Mario Bros. В комплектацию также входит контроллер с соединительным кабелем и вилкой и даже открывающийся слот для Game Pak с функцией блокировки.

Телевизор имеет плоскую 8-битную фигуру Марио на экране прокрутки, которая перемещается по мере ее включения. Если у вас есть фигура LEGO Mario можно подключить ее к верхней части телевизора, и эта фигура будет издавать звуки и реагировать на действия на экране. Комплект для создания игровой системы Nintendo Entertainment Lego стартует 1 августа за $ 229,99.
Комментарии и отзывы LEGO Nintendo Entertainment System (NES) Building Kit
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