LEGO выпустила юбилейный набор конструктора к 50-летию миссии Аполлон-11

Этим летом исполняется 50 лет миссии Аполлон-11 и Lego уже готовится к празднованию с новым набором лунных модулей Apollo 11 Eagle. Набор постарались сделать максимально достоверным, для этого привлекли бывших инженеров NASA.

Ранее Lego уже выпускала лунный модуль: в 2003 году компания скооперировалась с Discovery Channel. Новая модель намного масштабнее, точнее и имеет вдвое больше деталей. Особое внимание было уделено внутреннему интерьеру возвращаемой части.

Набор распространяется под индексом #10266. Он состоит из 1087 деталей, которые собираются в два модуля — посадочный и возвращаемый. Примечательно, что ноги посадочной части покрыты каптоновой фольгой, как и реальный космический аппарат. В комплект также входят фигурки астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, а также лунный ландшафт с их следами и флагштоком. Размеры собранного конструктора — примерно 20 см. в высоту и 22 см. в ширину. Продажи юбилейного Apollo 11 Eagle уже стартовали на официальном сайте Lego. Цена — 99.99 евро.