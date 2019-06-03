Langrisser готова к релизу

В последнее время геймеры стали все больше интересоваться играми японского «производства». Если вы тоже смотрите в сторону подобных проектов, то у нас для вас хорошие новости — компания ZLONGAME сегодня официально анонсировала выход весьма популярного японского шедевра Langrisser. Игру планируют запустить 14 июня на мобильных платформах iOS и Android, так что самое время брать смартфон в руки и разминать пальцы. Кроме того, если у вас смартфон на Android, то можно сейчас в Google Play пройти предварительную регистрацию и получить игру сразу, как только она выйдет в свет. На iOS стоит дождаться релиза и просто вбить «Langrisser» в поиск. Скорее всего, эта игра затянет вас на все лето — слишком уж хорошо она продумана и реализована.