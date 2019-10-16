League of Legends выйдет на мобильных устройствах

League of Legends была запущена десять лет назад, но также остается одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Компания Riot Games объявили о выходе новой версии MOBA для мобильных устройств и приставок. Новую игру под названием League of Legends: Wild Rift можно будет бесплатно загрузить и запустить на Android, iOS и консолях в следующем году. Разработчик говорит, что это не прямой порт версии ПК , поскольку он включает в себя несколько изменений.

В то время как игровой процесс MOBO остается неизменным, была введена схема управления с двумя флешками, чтобы упростить работу на не-ПК платформах. Также есть новая карта, и матчи будут короче: около 15-20 минут.Согласно Newzoo, League of Legends является самой популярной основной компьютерной игрой с точки зрения количества уникальных ежемесячных игроков.