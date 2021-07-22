Леброн Джеймc добавлен в Fortnite

Многопользовательская игра Fortnite известна своей уникальностью, благодаря скинам из других франшиз, таких как Marvel, DC и других персонажей из игр. Разработчики решили добавить лучшего баскетболиста из Северной Америки Леброна Джеймса. Его добавление приурочено к событию выхода фильма Space Jam: A New Legacy, в котором баскетболист непосредственно исполняет главную роль.

В игровом магазине также будут доступны уникальные предметы, кирка "Лев", дельтаплан "Крылья победы", кроссовки Nike LeBron 19 и выразительный победный жест Леброна, а также игровой костюм из предстоящего фильма.

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