Леброн Джеймc добавлен в Fortnite

Многопользовательская игра Fortnite известна своей уникальностью, благодаря скинам из других франшиз, таких как Marvel, DC и других персонажей из игр. Разработчики решили добавить лучшего баскетболиста из Северной Америки Леброна Джеймса. Его добавление приурочено к событию выхода фильма Space Jam: A New Legacy, в котором баскетболист непосредственно исполняет главную роль.

В игровом магазине также будут доступны уникальные предметы, кирка "Лев", дельтаплан "Крылья победы", кроссовки Nike LeBron 19 и выразительный победный жест Леброна, а также игровой костюм из предстоящего фильма.