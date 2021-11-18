Легендарная Alien: Isolation выходит на iOS и Android

В итоге мобильная игра, которая стоит 15 долларов, включает в себя все семь пакетов DLC помимо основной сюжетной линии. Напомним, действие игры «Чужой: Изоляция» происходит через 15 лет после выхода классического научно-фантастического фильма ужасов Ридли Скотта «Чужой». Игроки принимают облик инженера Аманды Рипли, которая пытается разобраться в исчезновении своей матери Эллен Рипли. Creative Assembly отлично воссоздали ужасающую атмосферу оригинального фильма. Вид от первого лица, безусловно, усиливает чувство страха, когда вы пытаетесь уклониться от ксеноморфа. Будет ли Alien: Isolation таким же захватывающим приключением на мобильных устройствах, как на консолях и ПК, еще неизвестно, но совсем скоро мы узнаем все детали будущего проекта.