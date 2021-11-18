Легендарная Alien: Isolation выходит на iOS и Android

Одна из самых запоминающихся игр ужасов на выживание за последние годы выходит на смартфоны и планшеты — сегодня компания Feral Interactive представила Alien: Isolation для iOS и Android, релиз проекта на мобильных платформах состоится 16 декабря. Feral Interactive, которая также занималась портированием на Nintendo Switch игры 2014 года, утверждает, что она без компромиссов воспроизвела «потрясающие визуальные эффекты, захватывающий сюжет и ужасающую атмосферу отмеченного наградами научно-фантастического шедевра Creative Assembly». Кроме того, разработчик также добавил настраиваемые элементы управления сенсорным экраном, хотя вы всегда можете подключить внешний контроллер.

В итоге мобильная игра, которая стоит 15 долларов, включает в себя все семь пакетов DLC помимо основной сюжетной линии. Напомним, действие игры «Чужой: Изоляция» происходит через 15 лет после выхода классического научно-фантастического фильма ужасов Ридли Скотта «Чужой». Игроки принимают облик инженера Аманды Рипли, которая пытается разобраться в исчезновении своей матери Эллен Рипли. Creative Assembly отлично воссоздали ужасающую атмосферу оригинального фильма. Вид от первого лица, безусловно, усиливает чувство страха, когда вы пытаетесь уклониться от ксеноморфа. Будет ли Alien: Isolation таким же захватывающим приключением на мобильных устройствах, как на консолях и ПК, еще неизвестно, но совсем скоро мы узнаем все детали будущего проекта.