Lego и Epic Games объединяются для блочного проекта в метавселенной

Сегодня Lego и Epic Games объявили, что они объединяются, чтобы создать удобный для детей уголок метавселенной, который будет уделять первостепенное внимание благополучию детей, конфиденциальности и предоставит родителям инструменты для формирования опыта.

Кажется совершенно очевидным, что это партнерство Lego и Epic является попыткой бросить вызов другим популярным онлайн-играм для детей, таким как Minecraft и Roblox, которые, несомненно, планируют свои собственные расширения метавселенной. Если Epic действительно сможет обеспечить детскую и семейную среду, они потенциально могут украсть серьезную долю рынка, поскольку Roblox и Minecraft уже являются чем-то вроде выгребной ямы. Также интересно что для данной метаигры Lego объединилась с Epic, а не с их обычным партнером TT Games которая только что выпустила очень солидную Lego Star Wars: The Skywalker Saga.