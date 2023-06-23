Лишь 10% планет в Starfield будут иметь жизнь

Когда режиссёр Bethesda Game Studios Тодд Говард в прошлом году объявил, что в Starfield будет тысяча исследуемых планет, некоторые были скептически настроены относительно того, что это означает в реалиях современной процедурной генерации по сравнению с «авторским контентом». Теперь Тодд Говард рассказал, что примерно 10% исследуемых планет (то есть около ста) будут иметь жизнь — это вполне реально с научной точки зрения, так что разработчики условно придерживаются реализма. Это всё равно много — создать 100 планет с интересным наполнением задача, мягко скажем, не из простых. Некоторые компании не могут создать одну карту с интересным наполнением, что уж говорить про сотню планет. При этом 900 планет не будут обладать жизнью от слова совсем и будут буквально пустынными.

Это сделано специально, так как разработчики хотели передать ощущение прекрасной пустоты, которое переживали реальные астронавты, приземлившиеся на Луну. При этом разработчик заявил, что хотя на этих планетах нет местной флоры и фауны, это вовсе не означает, что на них не может быть жизни. Эти планеты будут наполнены другими персонажами неигрового характера — будут исследователи, шахтёры, пираты и тому подобное. Также в интервью Kinda Funny XCast Тодд Говард подтвердил, что в Starfield не будет наземных транспортных средств. Это странное решение, так как огромные планеты как-то нужно будет исследовать и, вероятно, это придётся делать пешком. Удивительно, что команда приняла такое решение.