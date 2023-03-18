Lineage 2 исполняется 15 лет

Совсем скоро российской версии культовой видеоигры Lineage 2 исполняется 15 лет — в это сложно поверить, но на Фогейме игра была запущена в далёком 2008 году. С тех пор проект сильно преобразовался и, естественно, оброс огромной аудиторией фанатов, которые получают море удовольствия от виртуальных сражений, состязаний, общения и не только. И хотя праздновать юбилей проект будет ближе к концу года, оценить обновление в честь данного события аудитория сможет уже весной — для опытных геймеров Conquest: The Source of Flame станет настоящим испытанием, тогда как новые игроки получают возможность легко и непринуждённо ворваться в виртуальный мир, чтобы попытать удачу в квестах, осадах и PvP. Отличные новости для тех, кто ценит классические проекты этого жанра.

Кроме того, игроки получают возможность оценить действительно важный элемент межсерверного взаимодействия — речь о «Свержении». Это игровая локация, к которой могут присоединяться игроки с разных серверов для того, чтобы выяснить, кто из них самый сильный. Для тех, кто уже всё доказал на собственном сервере, но хочет найти ещё более опасных противников, это отличная возможность продемонстрировать свои умения и знания на деле игрокам с другого сервера. Удивительная возможность найти новых друзей, товарищей и соратников, оценить красивые пейзажи, раздобыть ценные ресурсы и не только. Удивительно, как проект прокачался за эти пятнадцать лет и что он до сих пор продолжает жить и набирать обороты.