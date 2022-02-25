Lineage 2 получила своё первое глобальное обновление

Lineage2M — кроссплатформенная MMORPG, вышедшая в декабре 2021 года, и продолжающая серию легендарных игр Lineage 2. Игра доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на PC через сервис PURPLE. Новая «Линейка» продолжает богатую историю игр серии, которая берёт начало ещё в далёком 2003 году, и не только сохраняет всё лучшее, что было сделано за эти годы, но и привносит ряд современных изменений. Благодаря этому, скучно не будет никому: ни старым поклонникам игр компании NCSOFT, ни новым игрокам.

Lineage2M предлагает игрокам огромный открытый мир с «бесшовной» загрузкой элементов, улучшенной 3D-графикой уровня 4K UHD (Ultra-HD) и технологией обработки столкновений.

С выходом обновления Орен в игру были добавлены совершенно новые зоны охоты на любой вкус. Бесстрашным воинам предлагается попробовать свои силы в битве с монстрами на равнинах и в болотах, а также бросить вызов бескрайним заснеженным просторам новых локаций.

Также при охоте в новых зонах игроки будут получать уникальное снаряжение, которого до выхода обновления в игре не было.

Ещё один повод вернуться в любимый волшебный мир или впервые попробовать свои силы — это щедрые подарки, которые разработчик в лице NCSOFT дарит всем игрокам в честь выхода глобального обновления.

Каждый игрок сможет получить:

Золотой билет Леи, позволяющий получить класс редкого ранга и выше;

Сундук со Снаряжением Наследника: +6 оружие и +4 броня для вашего класса;

Особые ежедневные награды Орена: игроки смогут получить Карты Класса и Агатиона Высокого Качества, а также Адену (внутриигровая валюта).

Новые приключения, сражения и награды ждут всех смельчаков в Lineage2M, игра уже доступна.