Logitech G LIGHTSYNC RGB интегрирована в браузер Opera GX

Opera GX интегрирует Logitech G LIGHTSYNC RGB. Пользователи, которые используют игровое оборудование Opera GX и Logitech G с LIGHTSYNC RGB, теперь могут создавать собственные световые эффекты и анимацию с более чем 16,8 миллионов цветов. Эффекты, динамически реагируют каждый раз, когда открываются вкладки, приходят сообщения или загружаются файлы с помощью Opera GX. Интеграцию Logitech G LIGHTSYNC RGB можно включить перейдя в настройки GX Lights в Opera GX. Новейшая интеграция сделает просмотр контента еще более интересным и увлекательным.

Opera GX также будет отображать GIF-файл на клавиатуре Logitech G всякий раз, когда приходят уведомление от Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp или Instagram.