Лос‑Анджелес примет турнир в дисциплине Dota 2

Компания ESL проведет третий мейджор сезона Dota Pro Circuit 2019/2020. Он состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 22 марта 2020 года. Решающие дни турнира примет Shrine Auditorium, которая вмещает в себя более 6 тыс. человек.

15 из 16 коллективов пройдут на мейджор через отборочные, а последний участник определится на майноре, организатор которого пока неизвестен. По три места на турнире получат европейский, китайский и североамериканский регионы. Призовой фонд чемпионата составит миллион долларов и 15 тыс. очков DPC. Победитель получит $300 тыс. и 4 850 очков Dota Pro Circuit.