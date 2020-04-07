Лучшие игры 2020 года по версии BAFTA Games Awards

BAFTA провела церемонию награждения в категории видеоигр. Мероприятие проходила в онлайн-режиме из-за вспышки коронавируса.
Список победителей BAFTA Game Awards:
- Лучшая игра — Outer Wilds
- Лучшая игра от британских разработчиков — Observation
- Лучшая анимация — Luigi’s Mansion 3
- Художественное достижение — Sayonara Wild Hearts
- Достижение в области аудио — Ape Out
- Лучший дебют — Disco Elysium
- Лучшая эволюционирующая игра — Path of Exile
- Лучшая игра для всей семьи — Untitled Goose Game
- Лучшая игра вне категории развлечений — Kind Words
- Лучший геймдизайн — Outer Wilds
- Лучший мультиплеер — Apex Legends
- Лучшая музыка — Disco Elysium
- Лучшая история — Disco Elysium
- Техническое достижение — Death Stranding
- Мобильная игра года — Call of Duty: Mobile